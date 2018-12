11 000 alaealist migranti on sellel aastal saabunud Hispaaniasse

2017. aastal saabus Hispaaniasse 6414 saatjata alaealist põgenikku.

Enamik neist alustasid teed Sahara-tagusest Aafrikast ja Marokost, kust suunduti Hispaaniasse.

Teekonnast Marokost Hispaaniasse on sel aastal saanud rahvarohkeim migrantide marsruut Euroopasse.

Enamus teismelistest Aafrika migrantidest on liikunud edasi Põhja-Hispaaniasse Katalooniasse.

Hispaaniasse on teismelised saabunud eesmärgiga leida tööd, mille jaoks paljud on liiga noored. Suur osa neist peab elama tänavatel, kuigi Kataloonia võimud on avanud migrantidele vähem kui aastaga 120 vastuvõtukeskust enam kui 2000 voodiga, kirjutas Associated Press. Mõned on Kataloonia pealinnas Barcelonas sattunud ka kuritegelikule teele.

Barcelona on olnud paljudele noortele migrantidele iseäranis populaarne sihtkoht, osaliselt kuna see asub Prantsusmaa piiri lähistel, kuhu paljud põgenikud tahaksid enda sõnul edasi minna.

Kataloonias on kohalike ametnike hinnangul hetkel umbes 3000 täiskasvanud saatjata alaealist migranti. Hispaania keskvalitsuse teatel on see arv umbes kolm korda väiksem.

Kokku on Hispaaniasse sel aastal saabunud üle 57 000 igas vanuses migrandi, enamik neist on tulnud üle Vahemere, teatas ÜRO pagulasamet (UNHCR). Seda on 130 protsenti rohkem võrreldes mullusega. Hispaaniast on saanud migrantide peamine sihtriik Euroopas ajal, mil Kreekassse ja Itaaliasse saabuvate migrantide arv on vähenenud.

Üle Vahemere Euroopasse saabuvate migrantide arv on 2017. aastaga võrreldes kokku vähenenud umbes 30 protsenti.