Prantsusmaa andis Kesk-Aafrika Vabariigile üle 1000 automaadi AK-47

Prantsusmaa kingib 1400 relva, mis konfiskeeriti 2016. aastal Somaalia ranniku lähistel aluselt, mis rikkus relvaembargot Jeemenile, ütlesid Prantsuse ametnikud.

Relvade üleandmise tseremoonial Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) pealinnas Banguis M'Polo sõjaväebaasis viibis ka Prantsuse kaitseminister Florence Parly.

Relvade andmisest KAV-i vägedele teatati novembris. Lisaks relvastusele teatas Pariis toona 24 miljoni euro suurusest tsiviilabist.

KAV-i võimud on olnud raskustes riigis stabiilsuse taastamisega pärast seda, kui islamimässuliste Séléka koalitsioon kukutas 2013. aastal president François Bozizé. Järgnes Prantsusmaa sõjaline sekkumine Séléka alistamiseks, kuid ühes maailma vaeseimas riigis jätkuvad endiste mässuliste ja kristlaste anti-balaka omakaitseüksuste kokkupõrked.

Kristlased moodustavad KAV-i rahvastikust umbes 80 protsenti.

Riigist on vägivalla tõttu põgenenud umbes 570 000 inimest.

ÜRO toetatud keskvalitsuse kontrolli all on ainult väike osa riigi territooriumist. Aastal 2013 kehtestas ÜRO Julgeolekunõukogu riigile relvaembargo, mis kehtib tänini. Erandid tehakse relvasaadetistele, mis on mõeldud ÜRO sanktsioonide komitee heakskiidu saanud relvajõududele.

Komitee eesmärk on tagada, et relvad ei satu korruptsioonist haaratud riigis mässuliste kätte. Mullu kiideti heaks 1700 automaadi AK-47 üleandmine Venemaalt riiklikele relvajõududele. Samuti on heakskiidu saanud Prantsuse relvasaadetis.

«Prantsusmaa vaatenurgast pole põhimõtteliselt mingit takistust (ÜRO) embargo peatamisele» alaliselt, ütles Prantsuse kaitseminister.

«Oluline on see, et neid relvi, kui nad on toimetatud Kesk-Aafrika relvajõududele, saab tuvastada, hoiustada ning nende liikumist kontrollida,» ütles minister.