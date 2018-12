Türklaste ja iraanlaste asüülitaotlused Eestis pole kasvanud

EL-i varjupaigaküsimuste tugiamet (EASO) teatas teisipäeval, et Euroopa Liidu liikmesriikidest asüüli taotlevate Iraani ja Türgi kodanike arv on suurenenud, ning need kaks riiki on Iraan ja Türgi olnud viimastel kuudel lähteriikide esiviisikus. EASO teatel taotles näiteks oktoobris EL-i riikides asüüli 3170 iraanlast, mis on viimase rohkem kui kahe aasta suurim arv.