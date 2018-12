Kui Tobonov on tund aega –41 kraadini külmunud järvest jääplokke lõiganud, on külm aur tema ripsmed üleni ära jäätanud. See pole siiski piisav põhjus pausi teha: seltskonnal on tuli takus, et eakale naabrile terveks talviseks joogiveeks jääd varuda.