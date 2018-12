Strasbourgis viibiv Urmas Paet: tungiv soovitus oli kõigil jääda siseruumidesse

«Euroopa Parlamendilt tuli just teade, et Strasbourgi kesklinnas on tulistamine, võimalik, et mitmes kohas samaaegselt, soovitus on kõigil jääda siseruumidesse,» rääkis Strasbouorgi vanalinna ühes restoranis viibiv Paet täna õhtul kella 22.15 paiku Postimehele.

«Need, kes on kuskil linnas, jääksid siseruumidesse. Euroopa Parlamendi hoone on suletud, et sealt ei läheks inimesed välja. Kesklinnas käib politseioperatsioon, et tabada kas tulistaja või tulistajaid. See on ka ebaselge, kas neid on üks või mitu,» lisas Paet.

Paet märkis, et kohalikelt võimudelt ei olnud alguses üldse mingit teadet, ainult europarlamendi turvateenistus jagas informatsiooni toimuva kohta e-sõnumiga.

Koos Paetiga samas restoranis viibiv ajakirjanik Neeme Raud rääkis, et kõik aknaluugid on siin kinni pandud, enamus inimesi istub telefonides, keegi välja ei julge minna ja kohal viibinud ajakirjanike seltskond hakkas kohe telefoni teel reportaaže andma.