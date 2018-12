Kanada peaminister kinnitas endise diplomaadi kinnipidamist Hiinas

"Me oleme kursis Kanada kodaniku kinnipidamisega Hiinas. Me oleme olnud Hiina võimuesindajatega otsekontaktis," ütles Trudeau.

Peaminister kinnitas, et Ottawa võtab juhtunut "väga tõsiselt".

Mõttekoda The International Crisis Group (ICG) oli juba varem päeval edastanud, et on saanud teateid Michael Kovrigi kinnipidamisest. Kovrig on varem töötanud Kanada diplomaadina Pekingis, Hongkongis ja ÜRO-s.

"Me teeme kõik, mis võimalik, et saada täiendavat informatsiooni Michaeli asukohast ning et teda kiiresti ja turvaliselt vabastada," ütles mõttekoda avalduses.

Kovrig liitus eelmisel aastal ICG-ga, mis tegeleb rahvusvaheliste konfliktide analüüsimisega.

Hiina pole Kovrigi kinnipidamise kohta ametlikku avaldust teinud, kuid Peking on mõistnud hukka Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou vahistamise Kanadas eelmisel nädalal.

Meng Wanzhou peeti kinni neljapäeval ja ta ootab väljasaatmist USA-sse, mis süüdistab teda Iraanile kehtestatud sanktsioonide rikkumises.

Hiina hoiatas teisipäeval, et ei kavatse sallida oma kodanike "tagakiusamist" välismaal ja nõudis Mengi vabastamist.

Kanada kohus vabastas teisipäeval Mengi kautsjoni vastu, edastas kohalik meedia. Meng nõustus vabastamise korral loovutama oma passi ja nõustunud elektroonilise jälgimisega, kuniks kestab tema väljaandmise menetlemine.

Meng ütles 55-leheküljelises kirjalikus tunnistuses, et ta kannatab mitme terviseprobleemi all, näiteks 2011. aastal opereeriti tema kilpnäärme vähki. Alates kinnipidamisest on ta Vancouveri haiglas saanud ka kõrgvererõhutõve ravi.

"Mul on jätkuvalt kehv olla ja ma kardan, et mu tervis võib vangistuses halveneda," ütles ta tunnistuses.

"Ma soovin jääda Vancouverisse, et vaidlustada väljaandmist ja ma vaidlustan süüdistused USA-s, kui mind välja antakse," lisas ta.

Kanada riigiprokurör John Gibb-Carsley oli palunud kautsjonipalve tagasi lükata, öeldes, et Meng on silmitsi tõsiste süüdistustega ja võib põgeneda.