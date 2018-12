USA esindajatekoda kiitis heaks resolutsiooni Nord Stream 2 vastu

Suulisel hääletusel vastu võetud parteideülene dokument kutsub Euroopa riikide valitsusi loobuma Nord Stream 2-st. Resolutsiooni kohaselt on torujuhe "radikaalne samm tagasi Euroopa energiajulgeoleku ja Ühendriikide huvide jaoks".

Kongresmenid kutsuvad president Donald Trumpi üles kasutama kõiki käepäraseid vahendeid Euroopa energiajulgeoleku toetamiseks (energiakandjate) mitmekesistamise teel, et vähendada EL-i sõltuvust Venemaast.

Kuigi resolutsioon on mittesiduv, rõhutab see kongressi kasvavat vastuseisu Venemaa projektile.

USA välisministri abi energiaressursside küsimuses Francis Fannon oli varem öelnud, et Saksamaa võimud peaksid lõpetama poliitilise toetuse osutamise gaasijuhtmeprojektile Nord Stream 2.

Torujuhe on üks paljudest Vene projektidest, mis Ukrainast mööda minnes annab maailma suurimale gaasitootjale otse juurdepääsu selle suurimatele Euroopa turgudele.

Nord Stream 2 kulgeb läbi Läänemere, ühendades Venemaa tarnijaid Euroopa tarbijatega. Selle pikkus on 1,2 tuhat kilomeetrit ja läbilaskevõime 55 miljardit kuupmeetrit aastas. Projekti teostajad on Vene Gazprom ning Euroopa ettevõtted Engie, Uniper, OMV, Shell ja Wintershall.

Trump allkirjastas mullu seaduse, mis annab talle õiguse kehtestada sanktsioone firmadele, mis on seotud Nord Stream 2, märkides, et see muudab Saksamaa Moskva pantvangiks.