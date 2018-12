Kaitseminister: Türgil on oluline roll Kertši väinas stabiilsuse tagamisel

«Venemaa tegevus Kertši väinas on julgeolekolukorda piirkonnas oluliselt halvendanud ning on tähtis, et lääneriigid ei kaotaks toimuva osas valvsust,» ütles Jüri Luik, kelle sõnul on Venemaa selgeks eesmärgiks pingeid kruvida ja luua olukord, mis võib viia eskalatsioonini.