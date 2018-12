Riigikogus otsustatakse täna riigieelarve saatus

Kolmas lugemine toimub kell 14 algaval istungil, kus see on 14. päevakorrapunkt kokku 32 seas, selgub riigikogu päevakorrast.

Riigieelarve vastuvõtmiseks on vaja riigikogu lihthäälteenamust. Peaministripartei Keskerakonna teatel püsib koalitsioon hääletusel ühtsena.

«Vaatamata mõne nädala tagusele valitsuskriisile seisab koalitsioon ühtselt järgmise aasta eelarve eest. Kuigi ajaloo suurim riigieelarve on opositsioonierakondadele vastukarva, siis on ka nemad sunnitud leebuma, sest Eestimaa inimesed on palgatõusu ootuses,» ütles pressiteate vahendusel keskfraktsiooni esimees ja rahanduskomisjoni liige Kersti Sarapuu.