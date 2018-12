Strasbourgi ründaja tagaotsimise raames peeti kinni viis inimest

Siseministeeriumi riigisekretäri Laurent Nuñeze sõnul on võimalik, et ründaja põgenes Prantsusmaalt Saksamaale. Sel põhjusel tugevdati kontrolli Saksa-Prantsuse piirialadel ja kahe riigi vahel reisijad peavad arvestama kuni pooleteise tunnini ulatuva ooteajaga.

Nuñez kinnitas meedias levivat teadet, et võimud tuvastasid ründaja. Ta on tõepoolest olnud mitu korda vangis ning vangistuste ajal kahtlustati, et ta on äärmuslane, lisas riigisekretär.