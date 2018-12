Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juhi Valdo Põdra sõnul ei ole Eestis ohuhinnang muutunud, kuid iga inimese kaitseks hoiab PPA rahvarohketel kohtadel silma peal. Põder lisas, et pealinna tänavatel on ööpäevaringselt väljas üle poolesaja korrakaitsja turvalisust tagamas.

Seda, et Eestis on terrorioht jätkuvalt madal, kinnitab ta kapo pressiesindaja. «Meile teadaolevalt Eestis ei ole oht kasvanud ja töötame igapäevaselt selle nimel, et see nii ka püsiks,» ütles ta.