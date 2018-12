Saksamaal täitus linnatänav sulašokolaadiga

Saksa ajaleht Soester Anzeiger teatas, et väike tehniline rike seoses šokolaadi hoiustamiseks mõeldud tsisterniga põhjustas suure koguse šokolaadi vallapääsemise ja tänavale voolamise.

Šokolaadi tootva ettevõtte DreiMeister juht Markus Luckey ütles ajalehele, et firma saab tööd täna jätkata ja tänas õnne, et jõuludeni on veel aega ning olukord pole katastroofiline.