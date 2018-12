Prantsusmaal anti üle Sahharovi mõttevabaduse auhind

Sahharovi mõttevabaduse auhinda antakse välja 1988. aastast ja see on mõeldud isikule või organisatsioonile, kes on pühendunud inimõiguste ja sõnavabaduse kaitsmisele. Auhind kannab Vene tuumateadlase ja dissidendi Andrei Sahharovi nime. Auhinda antakse kätte 10. detsembri paiku, et tähtsustada 1948. aasta 10. detsembril allkirjastatud ÜRO inimõiguste deklaratsiooni.