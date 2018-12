Fotod ja video: Põhja-Tallinna valitsus otsib seinasodijat

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul jäi seinale soditud sõnum linnaosa valitsuse töötajatele mõnevõrra segaseks. «Eeldame, et küllap soovis inimene meile häid pühi ja head vana aasta lõppu, kuigi kindel ei saa selles olla. Näeme videost, et kunstnikule endale pakkus see tegevus palju rõõmu ja see on praegusel pimedal ja nukral ajal iseenesest tore, kuid kahjuks peame seina maksumaksja kulul puhastama. Loodame niisiis, et politseist on abi seina sodinud isiku tuvastamisel. Muidugi, tekitatud kahju võib ka vabatahtlikult hüvitada,» ütles Kaljulaid.