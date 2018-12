Prantsuse parlamendi alamkoda korraldab valitsuse umbusaldushääletuse

Kuigi hääletuse algatusega tuli välja hulk vasakerakondi, ei ole Bloombergi arvates kuigi tõenäoline, et valitsus umbusalduse osaliseks saab, sest president Emmanuel Macroni erakonnal La République en marche on parlamendi 577 kohast 309, pealegi peetakse tsentriste (74 kohta) nende liitlasteks. Vasakpoolsetel on aga ainult 62 häält.