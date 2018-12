India kohalikud valimised viisid ametist lehmaministri ja õnneministri

Rajasthani osariigi lehmaministeeriumi esimese juhi Otaram Dewasi ametiaega jäävad varjutama skandaalid, kus Indias pühad loomed nälgisid riigi rahastusel tegutsevas varjupaigas surnuks või mürgitati.

Hindu natsionalismi viljeleva India Rahvapartei (Bharatiya Janata Partei, BJP) kandidaat Dewasi, kes ametis olles armastas kanda punast turbanit ja valget seelikut meenutavat sarongi, kaotas Rajasthani osariigis 10 000 häälega vastaskandidaadile.

Hindud peavad lehmi pühaks ning BJP peaminister Narendra Modi juhtimisele on kustunud neid kaitsma nii riigi kui ka osariigi tasandil, kehtestades karmid karistused lehmade halvasti kohtlejatele.

Kampaaniad on tekitanud Indias sõjakaid lehmakaitsepatrulle, kes on rünnanud loomi tapale viivaid inimesi. Vägivaldsete jõukude ohvriks on langenud ka moslemid ja madalamast kastist hindud, kes söövad veiseliha.

Hindu natsionalistlik lehmakaitsebrigaad Agras. FOTO: Cathal Mcnaughton / Reuters / Scanpix

Just Rajasthani osariigis on toimunud viimase aja kõige võikamad rünnakud, mis on ajendatud lehmade kaitsmisest. Piirkonnas on lehma tapmise eest ette nähtud kümneaastane vanglakaristus.

Osariigis asutati India esimene lehmakaitse ministeerium 2015. aastal, kui BJP võitis Rajasthanis valimised ning ministriks sai endine politseinik Dewasi.

Ta kehtestas kinnisvara ostmisele 20-protsendise lisatasu, nn lehmamaksu, et hankida raha 2300 lehmade varjupaigale.

Dewasi mainet rikkus aga juhtum 2016. aastal, kui vihmaperioodil üle ujutatud varjupaigas suri nälga 500 lehma. Lisaks suri tänavu augustis 28 lehma mürgitamise tagajärjel.

BJP kampaania keskendus Rajastanis just karmimatele lehmakaitsemeetmetele ja rahastuse suurendamisele varjupaikadel, kuid edu see ei toonud. Võitjaks osutus osariigis hoopis Kongressipartei eesotsas Rahul Gandhiga.

Ka Madhya Pradeshi osariigis alistas Kongressipartei BJP ja nii jäi ametist ilma riigi ainus õnneminister Lal Singh Arya, keda süüdistatakse mõrvas.

Arya aitas 2017. aastal osariigis õnneministeeriumi asutada, kuid juba paar nädalat hiljem pidi ta põgenema, kuna meest süüdistati poliitilise rivaali tapmises 2009. aastal. Lõpuks Arya vahistati ning kohtuprotsess tema üle kestab.