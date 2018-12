Trumpi endisele advokaadile määrati kolme aasta pikkune vangistus

Kohtudokumentide kohaselt oli Trump otseselt seotud käsu andmisega Cohenile teha ebaseaduslikke makseid pornostaar Stormy Danielsile ja Playboy modellile Karen McDougalile, et tagada nende vaikimine väidetavate seksuaalsuhete kohta.

Kohtunik William H. Pauley III ütles, et Cohen väärib veidike tunnustust oma süü tunnistamise ja koostöö tegemise eest föderaalse juurdlusega Venemaa väidetavasse sekkumisse 2016. aasta USA presidendivalimistel. Coheni koostöö ei tähenda, et ta oleks süüdistustest «puhtaks pestud», lisas kohtunik.

«Tundub, et kuskil kaotas härra Cohen oma moraalse kompassi,» ütles kohtunik. «Advokaadina oleks härra Cohen pidanud teadlikum olema,» sõna ta.

Cohen ütles kolmapäevasel istungil, et «pime lojaalsus» Trumpile juhtis ta eksiteele.

«Ma tundsin, et see on minu kohustuseks peita tema räpaste tegude jälgi,» lisas Cohen.