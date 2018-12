Sõltumata kodumaisest parlamendihääletusest, mille tulemus eile õhtul Postimehe trükkimineku ajaks veel teada polnud, on Briti peaminister Theresa May kindlasti täna Brüsselis algava Euroopa ülemkogu avapäeva peategelane. Aga ta on selline peategelane, kelle võimalused etenduse üldkäiku mõjutada on kaunis piiratud.