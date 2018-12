Mässajad ei suutnud Mayd kukutada

Eile hommikul saabus Ühendkuningriigi peaministri Theresa May jaoks hetk, mis oli mitu nädalat silmapiiril terendanud. 48 May juhitava Konservatiivse Partei liiget leidis, et vahetada tuleks juba jäämäele otsa sõitnud laeva kaptenit, ning nad andsid sisse avalduse parteijuhi umbusaldamiseks. Põhjuseks toodi, et May pole võimeline Brexiti leppeni jõudma.