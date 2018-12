Pentagon: sõjaline rünnak Süüria põhjaosas on vastuvõetamatu

Igasugune ühepoolne sõjaline aktsioon Süüria põhjaosas oleks "vastuvõetamatu", hoiatas USA kaitseministeerium kolmapäeval pärast seda, kui Türgi teatas peatsest pealetungist Eufrati jõe idakalda vallutamiseks kurdivõitlejatelt.

"Ükskõik millise osapoole ühepoolne sõjaline aktsioon Süüria kirdeosas, eriti kuna USA isikkoosseis võib olla kohal või läheduses, valmistab tõsist muret," ütles Pentagoni pressiesindaja Sean Robertson avalduses.

Ta lisas, et Ühendriikide kaitseministeerium "peab selliseid tegusid vastuvõetamatuks".

USA väed on teinud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) allianssi kuuluva YPG-ga tihedat koostööd võitluses äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) ning SDF viib alates 10. septembrist Deir Ezzori provintsis läbi operatsiooni IS-i riismete vastu. SDF on tunginud IS-i viimasesse linnapiirkonna tugipunkti Hajini, kus käib pühasõdalastega äge sõjategevus.

SDF-i vägede kõrval võitleb Eufrati idakaldal ja jõest läände jäävas Manbiji linnas ka USA sõdureid. Türgi peab YPG-d terrorirühmituseks.

"Kooskõlastamine ja konsulteerimine USA ja Türgi vahel on ainus lähenemine muret tekitavate julgeolekuküsimustega tegelemiseks piirkonnas," sõnas Robertson.

Tema sõnul on Ühendriigid pühendunud "lähedasele koostööle Türgi partneritega ning hiljuti kogunes kõrgetasemeline töörühm tugevdama just nimelt meie koostööd, koordinatsiooni ja konsultatsioone".

Pentagon on korduvalt hoiatanud, et Türgi vägede ja SDF-i või YPG vaheline sõjategevus oleks ohtlik segaja USA tuumikmissioonile Süürias, milleks on IS-i alistamine.

"Me ei tohiks ja ei saa lubada IS-ile hingetõmbeaja andmist sellel tähtsal hetkel või me seame ohtu olulised edusammud, mida oleme koos koalitsioonipartneritega teinud, ja riskime sellega, et laseme sellel uuesti pead tõsta," ütles Pentagoni pressiesindaja.