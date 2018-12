Lõuna-Korea ametnik: Kim tänavu ilmselt Souli ei külasta

Põhja-Korea liidri Kim Jong-un visiit Lõuna-Koreasse veel selle aasta jooksul on ebatõenäoline, ütles Souli ametnik neljapäeval.

Kim ja Lõuna-Korea president Moon Jae-in leppisid septembris Pyongyangis tänavusel kolmandal tippkohtumisel kokku, et Põhja-Korea liider külastab "lähitulevikus" Souli. Moon on hiljem öelnud, et Kim tuleb Lõuna-Koreasse "selle aasta jooksul".