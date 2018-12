USA seadustas kanepi kasvatamise

Kanepikasvatamise seadustamist toetasid nii demokraatidest kui ka vabariiklastest seadusandjad, kelle hinnangul on tegemist võimalusega USA farmerite jaoks.

Kanepikasvatamist seadustav meede on osa mahukast põllumajandusseadusest, mille esindajatekoja kolmapäeval 369 poolt- ja 47 vastuhäälega ning senat päev varem 87 poolt- ja 13 vastuhäälega heaks kiitsid.

«See on suure töö kulminatsioon, mida nii mõnedki meist on siin Washingtonis teinud, kuid tegelikult võit kasvatajatele, töötlejatele, tootjatele ja tarbijatele, kellel on sellest laienevast turust võita,» ütles senati vabariiklaste enamuse liider Mitch McConnell.