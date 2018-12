Hiina: vahistatud kanadalasi kahtlustatakse riikliku julgeoleku ohustamises

Kanadalaste kinnipidamine Hiinas on tõenäoliselt seotud Hiina telekomifirma Huawei finantsjuhi Meng Wangzhou vahistamisega Kanadas.

Hiina kinnitas täna, et kaks Kanada kodanikku on uurimise all kahtlustatuna riiklikku julgeolekut ohustavas tegevuses.