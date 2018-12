Uuestisünd: esimesed Süüria põgenikud saavad Kanada kodakondsuse

«Olen väga uhke selle üle, et saame tervitada nii paljusid neist inimestest meie Kanada perekonnas,» ütles migratsiooniminister Ahmed Hussen. «Me tahame kindlustada, et kõik riiki saabujad, nende hulgas põgenikud, integreeruksid edukalt ja selle protsessi lõpptulem on Kanada kodanikuks saamine,» lisas ta.

«See näitab maailmale, et jagame vastutust nende inimeste aitamise ees, kes on ümberasustatud, tagakiusatud ja kes vajavad kaitset,» ütles ministri pressiesindaja Mathieu Genest. «Kõik kanadalased peaksid olema uhked selle ajaloolise saavutuse üle. See näitab kõige selgemalt, kes me oleme - mitmekülgne, tugev, kaastundlik ja külalislahke riik.»

Kolme aasta eest Kanadasse saabunud perekond. FOTO: MARK BLINCH / REUTERS / Scanpix

«See saab olema kui uuestisünd,» ütles naise ja kolme väikese lapsega 2015. aasta lõpus Kanadasse jõudnud Basel Alzoubi. «Kui saan Kanada kodakondsuse, avab see kõik uksed.»

Alzoubi õppis inglise keele ära kiiremini kui paljud teised süürlased, sest alates Kanadasse saabumisest on ta teinud nii vabatahtlikku tööd kui erinevaid väikeseid tööotsi. Ta on olnud pitsakuller ja taksojuht, valmistanud kohvi ja kiirtoitu. Valdavalt lastega kodus viibib abikaasa aga nii kiiresti inglise keelt selgeks pole saanud.

Alzoubi tõdes, et igatseb oma ema ja venda, kes põgenesid Süüriast Liibanoni. Samuti igatseb ta oma kodumaad.

«Süüria on minu jaoks kui ema - riik on minu hinges ja südames. Ma ei unusta seda hetkekski,» ütles mees. «Kanada aga on minu laste kodu, nende ema, sest nad kasvavad üles siin," väljendades seejuures tänu, et Kanada tema ja ta pere vastu võttis.

«Kanada on riik, mis avas end mulle ja minu lastele, seega on tegemist minu kodumaaga,» ütles mees.

Kanada peaminister Justin Trudeau tervitas kolm aastat tagasi isiklikult Süüriasse saabunud põgenikke. FOTO: Nathan Denette / AP / Scanpix

Süüria põgenike Kanadasse toomiseks loodi üleriigiline projekt, mis kaasas valitsuse, kogukondade vabatahtlikud, sponsorid ja ettevõtted. Projekti abil toodi sõjapiirkonnast Kanadasse 58 600 süürlast.

Saabunutele pakuti abi keeleõppeks ja ühiskonnas orienteerumiseks, samuti aidati neil leida töö, abistati transpordi ja tõlketeenustega.

Migratsiooniministri sõnul on projekt õnnestunud, sest esimesed süürlased on valmis taotlema Kanada kodakondsust.

«Kuigi integratsiooniprotsess võtab aega, on see lõpuks kasulik nii põgenikele kui Kanada riigile. Nagu varasemate põgenike saabumiste puhul usume, et suuremat osa Süüria põgenikke saadab meie tööturul ja ühiskonnas edu,» sõnas migratsiooniminstri pressiesindaja Mathieu Genest.

Praegu on kõige suuremateks probleemideks kodakondsuse taotlemise juures selle kõrge hind. Nimelt maksab taotluse esitamine täiskasvanutele 630 dollarit ja alaealistele 100 dollarit ning väikese sissetulekuga põgenike jaoks on see suur summa.

Siiski peetakse kodakondsuse saamist väga oluliseks, sest see annab põgenikele teatava kuuluvustunde.