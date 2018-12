Lammutatakse esimesed Rävala puiestee läbimurdele ette jäävad hooned

«Niisugused suured ehitusprojektid nagu Reidi tee, Haabersti ristmik või Ülemiste tunnel on mitmel aastal edasi lükanud Rävala puiestee läbimurde rajamist Pärnu maanteele. Nüüd oleme jõudmas nii kaugele, et läbimurdele ette jäävate Tatari tn 12/2 ja Tatari tn 14/2 hoovihooneid võib peagi asuda lammutama. Seega tuleb lähemale ka päev, mil Rävala puiesteelt saab sõita otse Pärnu maanteele,» selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Lammutatavad hoovihooned Tatari tänaval on ehitatud enne Esimest maailmasõda ilma vundamendita, puuduvad ka niiskustõkked ja ventilatsioon. Seetõttu on mõlema hoone esimese ja teise korruse kandekonstruktsioonid mädanenud ja ohuks läheduses liikuvatele inimestele. Hoonete tehniline seisukord ei võimaldanud Kesklinna valitsusel sealseid äriruume üürile anda, need on juba aastaid seisnud kasutamata. 2017. aasta alguses suleti mõlema hoone uksed ja aknad, et takistada kõrvaliste isikute sissepääs. Lammutustööd peaksid saama tehtud hiljemalt jaanuari keskpaigaks.