Graafik: vaktsiinivastaste mõjul kasvas leetritesse nakatumine hüppeliselt

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) poolt koostatud raportist ilmnes, et mitte ükski 30st Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riigist pole viimase aasta jooksul leetritest puutumatuks jäänud. Kõike enam on leetritesse nakatunuid Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias, Rumeenias ja Ühendkunigriigis.

ECDC andmetel on ainuüksi 2018. aastal piirkonnas leetritesse surnud 33 inimest.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas hiljuti, et hoogustunud leetrite haigusjuhtudes üle maailma on osaliselt süüdi lapsevanemad, kes keelduvad oma laste vaktsineerimisest.