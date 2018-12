Heal fotol on midagi, mis esimesel pilgul tabab vaataja hinge. Hea pildi tegemine koosneb minu jaoks kahest etapist. Kõigepealt on vaja ideed, elada sisse olukorda ja näha selles nurka, mis kõnetab. Teiseks on vaja teostust, tabada õiget hetke, kus detailid langevad kokku, ning väänata valgust just nii nagu vaja. (Joakim Klementi, Postimees)