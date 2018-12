USA kritiseeris Hiina ja Venemaa röövellikku tegevust Aafrikas

Hiina on oma projektidega asunud Aafrikas tegema tohutuid otseinvesteeringuid taristusse, mis jätab partnerriigid suurtesse võlgadesse ja teevad need pikemaks ajaks Hiinast sõltuvaks.

Pentagon tahab samal ajal oma jalajälge Aafrikas vähendada ja USA on väljendanud seisukohta, et parim vahend võimuvõitluses on kaubandussidemete arendamine.

Samas tahab valitsus, et Ühendriikide erasektor suurendaks kohalolekut Aafrikas, sest erasektori poolest on USA tugevam kui Hiina või Venemaa, rääkis ametnik.

Vähemalt viis Aafrika riiki on saanud Hiinalt abi raudteede ehitamiseks. Nendeks riikideks on Keenia, Etioopia, Angola, Djibouti ja Nigeeria. Etioopia pealinna ehitati täielikult Hiina raha eest Aafrika Liidu peakorteri hoone, Nigeeriasse rajati rafineerimistehas. Need on vaid üksikud näited kümnetest Hiina investeeringutest erinevatesse Aafrika riikidesse.