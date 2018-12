Korruptsioonis süüdistatud PERHi eksjuht jäi lõplikult õigeks

Riigiprokuratuur süüdistas PERH-i endist juhti, haigla toitlustusjuhti ja IT-juhti kuritegude toimepanemises. Lisaks nendele said süüdistuse toitlustusteenuse pakkujast osaühing juriidilise isikuna ja selle äriettevõtte tegevjuht.

Tõnis Allik on varem öelnud, et tema ennast süüdi ei tunne. Tunamullu juuni keskel teatas Allik, et astub ametist tagasi.