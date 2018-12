Riigikogu liikme Mihhail Stalnuhhini volitused Narva volikogus peatati puudumiste tõttu

Narva valimiskomisjoni esimehe Ants Liimetsa sõnul tuleb Stalnuhhini asemele kolmeks kuuks asendusliige. «See on iga volikoguliikme enda kohus tulla õigel ajal volikogu istungile, mitte keegi seda talle meelde tuletama ei pea. Küll aga on volikogul kohus saata järgmise istungi päevakord minimaalselt neli päeva enne istungit,» rääkis Liimets ERRi raadiouudistele .

Stalnuhhin põhjendab puudumisi hõivatusega riigikogus ja ebasoodsate asjaolude kokkulangemisega. «Ma tuletaks meelde, et olen riigikogu rahanduskomisjoni esimees,» märkis Stalnuhhin. «Juhtus selline aps, kolme kuu pärast tulen tagasi ja eks siis töötame edasi,» kommenteeris ta.



Liimets rääkis, et Narva ja Tallinna vahel on kaks ja pool kuni kolm tundi sõitu, samas volikogu materjalidega saab tutvuda internetis ja kohapeale on vaja tulla vaid korra kuus. «Seda ei ole palju,» sõnas Liimets. «Ma isiklikult ei toeta seda, et kahe koha peal istutakse korraga, aga praktikas võib see mõneti olla kasulik,» lisas ta.