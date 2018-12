Riina Solman: linnavalitsust taaskord opositsiooni seisukohad ei huvitanud

«Tallinna linna 2019. aasta eelarve koostamine ei ole linnajuhtidelt tervikpilti ega suurt nägemust nõudnud. Igas eelarves leidub head, kuid tuleva aasta eelarve tähendab lihtsalt raha puistamist paljudele valdkondadele. Tavaks on kujunenud seegi, et keskerakondlik linnavõim ignoreerib opositsioonierakondade muudatusettepanekuid,» ütles Solman. Näitena tõi ta laste ebavõrdse kohtlemise sõltuvalt sellest ka nad käivad era- või munitsipaallasteaias ja puuduliku eestikeelse õppe rahastamise.

«Linn jätkab ka tuleval aastal laste ebavõrdset kohtlemist sõltuvalt sellest, kas lasteaed või huviring on munitsipaal- või eraomandis. Isamaa fraktsioon tegi ettepaneku vahe tegemine lõpetada, samal seisukohal on olnud linna haridusamet. Ometi jätkab linn süsteemiga, kus linn hüvitab lasteaia toidukulud ainult munitsipaallasteaias käivatele lastele,» kritiseeris Solman.

«Sel aastal sai siiski 6000-eurose toetuse opositsioonilise Isamaa üks muudatusettepanek: narkomaanide-ja alkohoolikute rehabiliteerimisega tegelev MTÜ Lootuse Fond. Narkomaanide arv Tallinnas on Euroopas kõrgemaid ning toetus läheb nende aitamiseks, keda ühiskonnas täna veel väga vähe aidatakse,» sõnas ta.

«Eestikeelse haridusega seotud probleemide ignoreerimine on juba sümptomaatiline. Linna hoolimatuse tõttu kannatab seetõttu sadade venekeelsete laste tulevik. Eelmisel kuul sai Tallinna üks koolidest keeleinspektsiooni järjekordse ettekirjutuse keeleinspektsioonilt, mis oli tingitud sellest, et Linnamäe Vene Lütseumi pedagoogid ei valda nõutaval tasemel eesti keelt. Vaatamata tõsiasjale, et Tallinnas ei valda nõutaval tasemel eesti keelt sajad pedagoogid, ei toetatud linnavalitsus Isamaa ettepanekut eraldada täiendavaid vahendeid pedagoogide keeleõppeks,» lisas ta.