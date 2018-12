Vene agent Maria Butina tunnistas end USA-s süüdi

Prokuröride väitel käivitas ta 2015. aasta märtsis plaani luua sidemed Vabariikliku Partiga, et mõjutada USA välispoliitikat.

Ta tunnistas neljapäeval end süüdi USA justiitsministeeriumis välisagendina registreerimata jätmises. See on süüdistus, mida kasutatakse sageli välisriikide spioonide puhul. Ei ole tõendeid, et Butina oleks töötanud mõne Vene luureagentuuri heaks.