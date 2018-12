SDE: Tallinna eelarve sisaldab suuri propagandakulutusi

«Mõistan, et olukorras, kus iga keskfraktsiooni liige teab, et just temast sõltub erakonna ainuvõimu püsimine Tallinnas, erakonna hea valimistulemuse saavutamine linna vahendite toel ning sajad poliitilised töökohad linnasüstemis, on see keeruline. Kuid Tallinna paremaks juhtimiseks ning korruptsiooni tõhusaks tõkestamiseks tulekski pealinnas moodustada koalitsioonivalitsus,» väljendas Liivat veendumust.