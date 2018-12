EL-i liidrid lükkasid May Brexiti-ettepanekud tagasi

«Meie sõber Suurbritannia peab endiselt ütlema, mida nad tahavad selle asemel, et küsida, mida meie tahame,» märkis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Juncker, kes tunnustas Briti peaministrit öeldes, et Theresa May on pidanud Brexiti leppe toetuseks vaprat võitlust, kuid kahjuks ei näe me tulemusi.

May püüdis veenda oma kolleege andma Briti valitsusele täiendavaid tagatisi lahkumisleppe Põhja-Iirimaad puudutava osa kohta, et veenda mässulisi erakonnakaaslasi Briti võimuparteis lepet toetama, ent Euroopa Liidu 27 liikmesriiki kinnitasid eile hilisõhtul ootuspäraselt veelkord, et ei kavatse lahkumislepet avada.

Suurbritannia peaminister Theresa May (paremal) ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. FOTO: Yves Herman / Reuters / Scanpix

Siiski andis Euroopa Liit suulisi tagatisi seoses Iiri piiri küsimusega. Tippkohtumise avalduses teatati, et tagavaraplaan rakendub ajutiselt ja Euroopa Liidu liikmed töötavad selle nimel, et sõlmida võimalikult kiiresti uus kaubandusleping Suurbritanniaga.

See jääb kaugele õiguslikult siduvast lubadusest, mida on nõudnud May mässulised parteikaaslased ja tema valitsust alamkojas toetav Põhja-Iiri unionistide partei.

Iiri tagavaraplaani küsimus on Suurbritannias poliitiliselt väga tundlik. Briti valitsuse ametlikus õigusnõuandes hoiatatakse, et riik võib jääda 2020. aasta lõpuni plaanitava üleminekuperioodi järel tähtajatult tolliliitu Euroopa Liiduga, sest London ei saa praeguse leppe alusel ühepoolset õigust sealt lahkuda.

London on seisukohal, et piirikontrolli taastamise vältimiseks Iiri saarel oleks vaja uut kaubanduslepet Brüsseliga, kuid aktsepteerib vajadust tagavaralahenduse järele seniks, kuni pooled Brexiti järel kaubanduslepingu sõlmivad.

Tagavaralahendus on mõeldud rakenduma juhul, kui Suurbritannia ja Euroopa Liit ei jõua üleminekuperioodi lõpuks Iiri saarel piiri tekkimist välistavas kaubanduslepingus kokkuleppele.

May tegi ülemkogul ettepaneku panna paika orienteeruv kuupäev, milleks pooled peaksid jõudma kokkuleppele kaubanduslepingus juhul, kui seda ei saavutata 2019. aasta 29. märtsist kuni 2020. aasta lõpuni plaanitava üleminekuperioodi vältel. Euroopa Liidu liidrid ajapiiranguga ei nõustunud.

May ütles ühenduse liidritele, et nad peavad aitama tal muuta arusaama, et tagavaraplaan võib olla lõks, millest Ühendkuningriik ei saa põgeneda.

«Kuni me seda ei tee, on meie lepe ohus,» sõnas peaminister. «Õigete tagatistega võib see lepe läbi minna. Tõepoolest, see on ainus lepe, mis on suuteline minu parlamendis läbi minema.»

May on lubanud korraldada Briti alamkojas Brexiti leppe üle hääletuse enne 21. jaanuari ning Junckeri sõnul peab Briti peaminister esitama lähinädalatel konkreetsed ettepanekud, kui ta tahab Euroopa Liidult enne seda täiendavat abi.

Samas ütles Juncker, et Euroopa Komisjon tõhustab ettevalmistusi nõndanimetatud leppeta Brexitiks. Komisjoni presidendi sõnul avaldatakse 19. detsembril kogu informatsioon, mis on kasulik valmistumisel Suurbritannia leppeta lahkumise puhul.