Lukašenko: Valgevene on ustav lõimumisele Venemaaga

«Valgevene lõimumispositsioon on muutumatu. Algatasime koos teistega liidud, mis on olemas Nõukogude-järgses ruumis,» ütles Lukašenko Minskis Vene meediale ja rõhutas, et Venemaa jääb Valgevene strateegiliseks partneriks ja liitlaseks, märkides, et on valmis lõimumist veelgi süvendama, kui saavutatud kokkuleppeid kindlalt täidetakse.

«Oleme valmis edasi liikuma, kui Euraasia majandusühenduses ja liitriigis saavutatud kokkuleppeid raudbetoonselt täidetakse,» kinnitas Valgevene president.

Lukašenko sõnul on suhetes Venemaaga jäänud sellegipoolest küsimusi ja ta ootab kohtumist Vene presidendi Vladimir Putiniga, et need lahendada.

«Ausalt öeldes kavatsesime Vene-Valgevene koostööst kokkuvõtte teha, kuid kahjuks on endiselt lahendamata küsimusi ja lähiajal üritame Vene ametivennaga neile lahenduse leida,» ütles president.

Lukašenko märkis, et Venemaa ja Valgevene on alati tähtsates küsimustes kokkuleppele jõudnud. «Need on tööasjad. Meie riikidevahelistes suhetes ei ole veel olnud olukorda, kus ei oleks kokkuleppele jõutud,» sõnas ta.

Liitriigi ministrite nõukogu istungi järel kirjutati alla vastastikune viisade tunnustamise kokkulepe.