Draamateatris avab laupäeval uksed heategev Jõulusahver

Jõulusahvri kauplejate hulgas on teatrirahvast nii koduteatrist kui teistest Eesti teatritest, niisamuti leidub sahvri kohviku tarbeks küpsetajaid mõnestki Tallinna trupist.

Nagu varasematel aastastel, läheb ka sel aastal Jõulusahvri õnneloosi ja kohviku tulu heategevuseks. Õnneloosi rattasse kogunevad kingitused kõigilt kauplejailt, aga annetajate hulgas on ka Draamateatri toetajad, koostööpartnerid ja sõbrad.

Eestimaa metsadest on vana loodusmetsa vaid kaks protsenti ning kõigest neljandik sellest on raie eest kaitstud. Sel aastal on sahvritoimkond otsustanud kogutud raha annetada Eestimaa Looduse Fondile põlise loodusmetsa leidmiseks ja kaitsmiseks.