Iirlasest majandusteadlane Eoin Drea: Iiri piir oleks nagu Berliini müür

Kasvav mure ja hirm. Inimesed hakkavad nägema, et on suur tõenäosus, et Briti poliitiline süsteem ei lase süsteemsel Brexitil toimuda. Kui nii peaks minema, oleks see Iiri majandusele katastroof. Aga mitte ainult majandusele, vaid ühiskonnale üldisemalt.