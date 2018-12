Meedia: Valge Maja valmistub valitsuse rahakraanide osaliseks sulgemiseks

Posti hinnangul on ebatõenäoline, et president Donald Trump ja kongressi demokraadid jõuavad müüri osas kokkuleppele enne, kui osa valitsuse rahastamisest lõpeb.

Osa seadusandjaid on andnud mõista, et nad ei pruugi lühiajalist lahendust toetada.

Washington Posti sõnul on paljud eelarveeksperdid seisukohal, et valitsuse töö osaline seisak kestab päevi või koguni nädalaid.

See leiab aset osalt seetõttu, et Trumpi hinnangul on ametisoleva kongressi viimased tööpäevad tema parim võimalus saada viis miljardit dollarit Mehhiko piirimüüri osaliseks väljaehitamiseks. Jaanuaris läheb kontroll kojas demokraatidele ja see annab neile suurema kontrolli kogu selle protsessi üle.