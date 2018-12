Põhja-Koreas tähistatakse Kim Jong-ili seitsmendat surma aastapäeva

Kim Jong-un oli võimule pääsedes alla 30 aasta vana ja paljud ennustasid, et ta ei tule totalitaarse riigi juhtimisega toime. Sellest hoolimata on Kim suutnud tihtipeale jõhkrate meetoditega oma võimu kinnistada, tugevdada riigi majandust rahvusvaheliste sanktsioonide tingimustes ja saavutada eesmärgi, millest tema isa ja vanaisa võisid vaid unistada - ta on esimene Põhja-Korea liider, kellel on tuumarelvade ja USA territooriumini ulatuvate kaugmaarakettide arsenal.