May ja Blairi vahel puhkes Brexiti teemal avalik tüli

Tony Blair. FOTO: Stefan Rousseau / PA Wire/PA Images

Konservatiiv May süüdistas Tööpartei endist esimeest Blairi valijate solvamises ja püüetes õõnestada tema valitsust üleskutsetega teise referendumi korraldamiseks, et murda Briti lahkumislepet Euroopa Liidust ümbritsev patiseis.

«See, et Tony Blair läheb Brüsselisse ja püüab õõnestada teist referendumit propageerides meie läbirääkimisi, on solvang ametikohale, millel ta kunagi töötas, ja rahvale, keda ta teenis,» teatas May laupäeva hilisõhtul avalduses.

«Me ei saa nii, nagu tema seda teeks, loobuda vastutustest selle otsuse ees. Parlamendil on demokraatlik kohus viia ellu see, mille poolt briti rahvas hääletas,» lausus valitsusjuht.

Blair, kes juhtis aastatel 1997-2007 Suurbritannia leiboristlikku valitsust, süüdistas konservatiivist peaministrit vastutustundetuses. «Praegu on mõistlik lubada parlamendil hääletada iga ette pandud Brexiti vormi üle, mille seas on ka peaministri kokkulepe,» lausus ekspeaminister avalduses.

Kui parlament ei suuda kokkuleppele jõuda, on Blairi sõnul loogiline küsida uuesti rahva arvamust.

«Mis on vastutustundetu, on aga püüda töödelda teerulliga parlamendiliikmeid nõustuma kokkuleppega, mis on nende silmis siiralt halb, ja teha seda ähvardusega, et kui nad seda toetama ei asu, laseb valitsus riigil ilma leppeta välja kukkuda,» ütles endine valitsusjuht.

Blari toetab Suurbritannia ELi jäämist ja olukorras, kus May valitsuse ja ELi vahel saavutatud kokkuleppele on vastuseis kõigis alamkoja leerides, on ta hoogustunud üleskutseid teise referendumi korraldamiseks.

Peaminister on teise referendumi korduvalt välistanud sõnumiga, et rahva 2016. aasta juunis langetatud otsus EList lahkuda on selge.

May on lubanud korraldada Briti alamkojas Brexiti leppe üle hääletuse enne 21. jaanuari ning Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul peab Briti peaminister esitama lähinädalatel konkreetsed ettepanekud, kui ta tahab ELilt enne seda täiendavat abi.

Reedel ütles peaminister, et EL ja Suurbritannia peavad lähipäevil veel kõnelusi. May püüab saada ELilt täiendavaid tagatisi Iiri tagavaraplaani ajutise iseloomu kohta, mida ELi liidrid selle nädala ülemkogul kinnitasid.

Euroopa Komisjon ja Briti valitsus on samas teatanud, et mõlemad on hoogustanud ettevalmistusi leppeta Brexitiks, kui lahkumislepe Briti parlamendi heakskiitu ei pälvi.

Briti välisminister Jeremy Hunt andis pühapäeval mõista, et Suurbritanniat ootab õitseng ka EList leppeta lahkumise korral. Samuti ütles ta, et tahaks kunagi saada Briti peaministriks.