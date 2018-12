Gruusias vannutati ametisse esimene naispresident

Zurabišvili ütles ametisseastumiskõnes, et tema eesmärk on muuta Gruusia demokraatlik areng ja tee Euroopa poole pöördumatuks. «Ma edendan seda protsessi meie strateegilise partneri - USA, ja meie Euroopa sõprade toetusega,» lausus ta.

See on naabritega võrdsete ja rahumeelsete suhete lomiseks kohustuslik, lausus Zurabišvili.

Venemaa käitumine Abhaasia ja Lõuna-Osseetia suhtes on Gruusia jaoks vastuvõetamatu, ütles president. «Abhaasia ja Lõuna-Osseetia on Venemaa okupatsiooni all. See on suveräänse riigi jaoks vastuvõetamatu; me ei kavatse sellega leppida,» lausus ta.