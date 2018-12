Galerii: Brüsselis avaldati meelt rändeleppe vastu

Belgia politsei teatel avaldas Brüsseli eurokvartalis lõppeval nädalal ametlikult heaks kiidetud ÜRO ränderaamistiku vastu meelt umbes 5500 inimest, kes kandsid plakateid sõnumitega «Meie inimesed esmajärjekorras» ja «Meil on kõrini, sulgege piirid».

Katoliku kiriku pea rõhutas, et rändepakti eesmärk on tagada «turvaline, korrapärane ja regulaarne migratsioon».

Nii nagu mitmes teiseski riigis on ränderaamistik muutunud poliitiliselt plahvatusohtlikuks ka Belgias.

ÜRO riigid kiitsid ränderaamistiku (Global Compact for Migration) heaks juulis 18 kuud kestnud läbirääkimiste järel ja ametliku heakskiidu sai see 10. detsembril ÜRO konverentsil Marrakechis.

Raamistik sisaldab 23 eesmärki seaduslike rändevõimaluste loomiseks ning migreeruvate inimhulkadega paremaks toimetulekuks olukorras, kus maailmas on liikvel umbes 250 miljonit inimest ehk kolm protsenti maakera rahvastikust.

Pakti kriitikute sõnul ohustab see riikide suveräänsust migratsiooni küsimuses seeläbi, et võib oma mittesiduva olemuse tõttu siiski muutuda tulevikus osaks rahvusvahelisest tavaõigusest ja hakata piirama riikide iseotsusvõimet.

ÜRO peasekretär António Guterres rõhutas esmaspäeval, et pakt ei ole õiguslikult siduv, vaid see on rahvusvahelise koostöö raamistik, mis kinnitab riikide suveräänsuse põhimõtet.