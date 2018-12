Põhja-Süürias hukkus turul plahvatuses üheksa inimest

Tegemist on viimase rünnakuga Türgi sõdurite ja nende Süüria mässulistest liitlaste kontrolli all olevatel territooriumidel Türgi piiri lähistel.

Türgi on hõivanud Põhja-Süürias territooriumi äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejatelt ning kurdivõitlejalt ja on lubanud jätkata Süürias operatsiooni kurdide vastu. Türgi peab Süürias tegutsevaid ning USA-ga liidus olevaid kurdide rahvakaitseüksusi (YPG) riiklikuks julgeolekuohuks.