Berliini kool keeldus vastu võtmast paremäärmusliku poliitiku poega

Waldorfkool julgustab vanemate aktiivset osalemist koolielus. Sellest lähtuvalt leiti, et konfliktioht on nende lapsevanemate puhul liialt kõrge.

«Otsisime üksmeelset lahendust konfliktile, aga ei leidnud seda,» ütles direktor. «Selle konflikti puhul ei näe kool võimalust laps piisavalt erapooletult vastu võtta, aga see on eeldus lapse arengu toetamiseks,» lisas direktor.

Paremäärmuslik AfD on korduvalt õpetajaid kritiseerinud, sest väidetavalt ässitavad pedagoogid õpilasi nende ksenofoobsete ja natsionalistlike vaadete vastu üles. AfD on isegi aluse pannud veebilehele, mille kaudu on võimalik õpilastel teada anda õpetajatest, kes erakonnast halba räägivad.

Anonüümseks jääda soovinud AfD poliitik ütles ajalehele Berliner Kurier, et tal on otsusest kahju. «Meile meeldis see kool väga. Kuidas me nüüd oma lapsele selgitame, et tema sõbrad saavad järgmisel aastal waldorfkooli minna, aga tema pole teretulnud?»