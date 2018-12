Galerii: Narva sillal kohtusid jõuluvana ja näärivana

Lääneliku jõuluvana ja tema Vene ametivenna kohtumine on 1997. aastal alguse saanud traditsioon. Põhjaranniku andmetel on see varem toimunud Soome-Vene Torfjanovka, Brusnitšnoje ja Svetogorski piiripunktis. 2001. aastal kohtusid taadid aga näiteks Peterburis, kuhu nad saabusid helikopteritega.