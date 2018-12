Putin: räppmuusika tuleks kontrolli alla võtta

Putini sõnul on sellised karmid meetmed tihti vastupidise mõjuga ja seetõttu soovitas ta alternatiivset lähenemist. «Kui millegi peatamine on võimatu, siis tuleb selle üle kontroll haarata,» ütles president kohtumisel oma kultuuri- ja kunstinõunikega.

«Kuidas seda teha, kuidas haarata kontroll ja juhtida vajalikus suunas...see on kõige olulisem küsimus,» sõnas Putin ja lisas, et küsimust arutab edasi tema administratsioon koos kultuuriministeeriumiga.

Vene keeles räppiv Husky on oma lauludes tihti võimude suhtes kriitiline olnud. Räppari sõnul survestatakse teda, kuna võimude arvates on tema laulude sõnad solvavad.

Kultuurinõunike kogu liige Igor Matvijenko soovitas luua räppmuusikaga seoses vanemliku järelvalve süsteemi. Putin vastas talle: «Ütlesid, et räpp toetub kolmele alustalale: seksile, narkootikumidele ja protestile. Kõigist neist on narkootikumid kõige murettekitavamad. See on tee rahvuse allakäiguni.»