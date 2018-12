Vene suursaadik: piirilepingu ratifitseerimine jääb uuele riigikogule

Petrovi sõnul sooviks ta väga ratifitseerimisega edasi liikumist. Tema kinnitusel on talle ka öeldud, et ehkki praeguses riigikogus on märksa suurem toetus piirilepingu jõustamisele kui oli 2005. aastal, ei ole siiski garantiid, et ei või toimuda samasugune areng, kui 2005. aastal, kui Eesti parlament lisas leppe ratifitseerimise seadusele viite Tartu rahu kehtimisele, misjärel Venemaa oma allkirja leppelt tagasi võttis.