Metsast jõulukuuse toomise kõrghooaeg on alanud

Kuigi kaubanduskeskuste ees müüakse ilusaid ja enamasti perfektse välimusega jõulupuusid, eelistab igal aastal ligi 10 000 eestlast metsast üks vildakam, aga ise välja valitud kuusk koju tuua. RMK kommunikatsioonijuhi Kristi Parro sõnul ongi möödunud nädalavahetusega metsast jõulupuu toomise kõrghooaeg äsja alanud.

«Kõige populaarsem aeg kuuse toomiseks on alates eelviimasest nädalavahetusest enne jõule kuni jõuludeni, kuid esimeste kuuskede järgi mindi juba oktoobris,»selgitas ta. Kuni aasta lõpuni võib riigimetsast endale selleks ette nähtud piirkonnast ja väikse tasu eest jõulupuu koju tuua igaüks.

«Mulle kuidagi väga meeldib see traditsioon, et igal aastal lähme tütrega metsa ja otsime sobiva puu. Sellele järgneb kohustuslik puhin-pahin, sest mu saag on nii kehv, aga kui puu käes ja kuidagi ka autosse saadud, siis on maru uhke tunne,» kirjeldab kuusepuu tuppa toomist Postimehe ajakirjanik Dagmar Lamp.

Dagmar selgitas, et tema kodus ei olnud kunagi sellist koos jõulupuu toomise traditsiooni. Puu jõudis kasuisa organiseerimisel alati jõuluõhtuks kuidagi tuppa, mistõttu soovib ta nüüd ise teisiti teha. «Toome puu juba mitu nädalat varem tuppa, et saaks kauem seda ilu nautida. Minu kodu lähedal on ka palju RMK-metsasid, kust toodud puud on teinekord ehk natuke kribalamad kui poe omad, aga seda armsamad,» usub ta.

Kristi Parro selgitas, et RMK on kokku pannud kaardi, mille leiab nii veebist kui ka mobiilirakendusest ja kuhu on peale märgitud tumerohelisega need alad, kust kuuse toomine on lubatud. Tema sõnul tuleks alati jälgida, et võetakse kuusk, mis kasvab elektriliinide all või kraavi kaldal, kust see hooldustööde käigus nagunii maha raiutaks. Samuti on kuuske lubatud võtta vana metsa alt, kus tema kasv jääks suurte puude konkurentsi tõttu niikuinii kiduraks.

Parro lisas, et kuuse riigimetsast toomise traditsioon on üles ehitatud usaldusele ja iga sihi peal inimeste reeglitele allumist kedagi kontrollimas ei ole. «Palume aga, et kuuse eest tehakse makse enne kuuse raiumist. Seda juhuks, kui satute metsas kokku RMK või Keskkonnainspektsiooni töötajaga, kes küsib kinnitust kuuse tasumise eest. Kinnituseks sobib nii mobiililmaksele vastu tulev SMS kui ka välja prinditud maksekorraldus,» selgitas ta.

Kuusepuu eest maksmine käib vastavalt puu kõrgusele. Kuni ühe meetrine kuusk maksab kolm eurot, 1-2 meetrine kaheksa eurot, 2-3 meetrine 13 eurot, 3-4 meetrine 23 eurot ja 4-5 meetrine 30 eurot.

Dagmari sõnul on tema ideaalne kuusk alla kahe meetri, kuna see peab autosse ja tuppa ära mahtuma ning ta peab jaksama seda ka ise tassida. Seetõttu selgitas ta, et maksab tõepoolest alati enne metsa minekut 1-2 meetrise puu eest, kuigi nii võib ka juhtuda, et lõpuks on metsas see ideaalne leitud kuusepuu alla meetri pikkune ja hinna poolest seega veidi odavam.

Kuigi kuuski tuuakse metsast jõuluperioodil palju, ei ole Parro hinnangul ohtu, et Eestis seetõttu kuusepuude põud tekiks. «RMK istutab igal kevadel ja sügisel kokku ligi 21 miljonit puud, seal hulgas nii kuuski, mände kui kaskesid,» selgitas ta ning tuletas inimestele meelde, et istutatud noorest metsast jõulupuud valida ei tohi.

«Kuused, mis jõulude ajal riigimetsast koju viiakse, on kasvanud kohtades, kus neil suureks saamise võimalust ei ole. Seetõttu ei istuta RMK elektriliinide alla ja kraavide kallastele ka ise kuuski, need hakkavad seal ise kasvama,» kinnitas ta.