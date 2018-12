Kes demokraatidest suudaks 2020. aastal Trumpi alistada?

Läbi viidi esimene küsitlus Demokraatliku Partei valijate hulgas Iowa osariigis, et saada aimu, keda partei presidendikandidaadina näha soovitaks. Iowa osariik on märgiline, sest just seal toimuvad 2020. aasta veebruaris esimesed eelvalimised.

CNNi, Des Moines Registeri ja Mediacomi uuringust selgus, et kõige suurem toetus saadaks Barack Obama ajal asepresidendina ametis olnud Joe Bidenit. Teda toetaks 32 protsenti demokraatide valijatest.

Kahekohalised toetusnumbrid olid veel kahel demokraadil. 19 protsenti toetaks Vermonti senaator Bernie Sandersit ja 11 protsenti Texase kongresmen Beto O'Rourke'i. Väiksema toetusega järgnesid Massachusettsi senaator Elizabeth Warren (8 protsenti) ja California senaator Kamala Harris (5 protsenti).

Bernie Sanders. FOTO: Mandel Ngan / AFP / Scanpix

Biden, Sanders ja O'Rourke haarasid esimesed kohad ka reedel avaldatud CNNi üleriikliku uuringu järel. Kui sedavõrd vara läbiviidavate üleriiklike uuringute puhul saadab edu tihti lihtsalt tuntuma nimega kandidaate, siis Iowas on valimiskampaania juba hoo sisse saanud. Mitmed demokraatide presidendikandidaadi kohta ihaldavad poliitikud on juba osariiki külastanud, neist vähemalt üks on praeguseks suutnud läbi käia kõik 99 Iowa maakonda.

Iowa demokraatide jaoks on uuringu kohaselt kõige olulisem see, et nende poolt valitud kandidaat suudaks vastu saada Trumpile. Trumpi alistamist pidas kõige olulisemaks 54 protsenti vastanutest. Teiseks oluliseks kriteeriumiks oli see, kas poliitik suhestub rahva probleemidega. Esmatähtsaks pidas seda 40 protsenti vastanutest.

Kui Trumpi alistamiseks vaadatakse pigem Bideni ja O'Rourke'i poole, siis usutakse, et kõige rohkem jagab rahva seisukohti Sanders.

Beto O'Rourke. FOTO: Eric Gay / AP / Scanpix

49 protsenti uskus, et Trumpi alistamine on kõige tõenäolisem kandidaadi jaoks, kes on poliitikas pikalt tegutsenud.