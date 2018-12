USA valitsus läheneb Trumpi müürinõudmise tõttu tööseisakule

«Teeme müüri rajamiseks ja ebaseadusliku sisserändekriisi lõpetamiseks kõik, mis vaja,» ütles Valge Maja nõunik Stephen Miller eile, lisades, et kui see tähendab valitsuse tööseisakut, siis pole midagi teha.

Trump ütles eelmisel nädalal, et oleks uhke, kui tuleks tööseisak, et panna kongressi kiitma heaks viie miljardi dollari eraldamist oma kampaanialubaduse täitmiseks. Presidendil ei ole aga vabariiklaste kontrolli all olevas kongressis piisavalt hääli, et saada müüri rajamisele selles mahus toetus.